قطر تحوز 19 مليار ريال من السندات وأذونات الخزانة الأميركية

الوكيل الإخباري- بلغ حجم حيازة قطر من السندات وأذونات الخزانة الأميركية نحو 19 مليار ريال "5.2 مليار دولار".

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وقال مصرف قطر المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس إن قطر رفعت حيازتها من هذه السندات والأذونات بمقدار 1.5 مليار ريال خلال شهر كانون الثاني الماضي، فيما كانت تقدر بنحو 4.7 مليار دولار، حتى نهاية شهر كانون الأول الماضي.



وتعد دولة قطر من كبار المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وعلى رأسها القطاعات المالية من أسهم وسندات وأذونات خزانة، والقطاعات العقارية والتكنولوجية، وقطاعات الضيافة والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات التجزئة.



وتمثل حيازة قطر من السندات الأميركية 15.3 بالمئة من إجمالي سندات وأذونات الخزينة الأجنبية التي تدخل ضمن حسابات الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، والتي تقدر بنحو 122.7 مليار ريال "18.8 مليار دولار".

بترا