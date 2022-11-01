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الثلاثاء، 01-11-2022 03:49 م

قطر تستقبل 151 ألف زائر الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - استقبلت قطر خلال الشهر الماضي نحو 151 ألف زائر في أعلى عدد زوار تستقبله البلاد خلال شهر واحد على مدى السنوات الخمس الماضية.

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وقال جهاز "قطر للسياحة"، في بيان اليوم، إن هذه الزيادة في تدفقات الزوار تعود إلى العديد من الفعاليات الترفيهية التي تم تنظيمها، وقرب موعد كأس العالم.


وأوضح البيان أن الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي شكلوا ما نسبته 44 بالمائة من إجمالي عدد الزوار، فيما حلت السعودية في الصدارة باستحواذها على 30 بالمائة من إجمالي عدد الزوار.


وأشار البيان إلى توفير منافذ دخول متعددة للراغبين في زيارة البلاد، مؤكدا أن 56 بالمائة من الزوار قد قدموا جوا، ونحو 37 بالمائة عن طريق البر، و7 بالمائة طريق البحر.


وقالت رئيس قسم الترويج بالإنابة في "قطر للسياحة" هيا النعيمي، إنه وفي ظل الرفع الكامل لقيود السفر خلال الشهر الماضي، بلغ إجمالي عدد الليالي الفندقية التي تم حجزها 4.7 مليون ليلة، وهو ما يعادل مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، ما يعد إنجازا كبيرا بالنظر إلى النمو الهائل الذي شهده المعروض خلال هذه الفترة.

 

بترا

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