قطر تستورد 25 طناً من التمور الأردنية خلال رمضان

الوكيل الاخباري- قدرت أوساط تجارية قطرية حجم مستوردات قطر من التمور الأردنية خلال شهر رمضان المبارك بنحو 25 طناً من مختلف الأصناف والأنواع.

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وقال تجار ومستوردون قطريون اليوم الإثنين، إن معدل استيراد التمور الأردنية للسوق القطري، شهد قفزة كبيرة خلال الشهر الفضيل مقارنة مع وتيرة الاستيراد المعتادة خلال أشهر السنة الأخرى.



وأشاروا إلى أن قطر تستورد ما يزيد على 12 طناً شهرياً من التمور الأردنية ضمن المعدلات الطبيعية، لكن خلال شهر رمضان المبارك، سجل حجم المستوردات قفزة ملحوظة بالنظر إلى خصوصية الشهر الفضيل، وارتفاع حجم الطلب بشكل كبير على مختلف أصناف التمور، بسبب ارتفاع معدل استهلاكها.



وأضافوا، أن السوق القطري يستورد كافة أصناف التمور الأردنية، لكن أبرزها صنف المجهول، الذي يحظى بطلب وإقبال كبيرين مقارنة مع كافة الأصناف والأنواع الأخرى سواءً المحلية أو المستوردة، لافتين إلى أن هذا الصنف بالذات يشهد رواجاً وإقبالاً على الشراء.



ورغم أن قطر تنتج أنواعاً عديدة من التمور الرطبة والجافة، إلا أنها تعتمد بنسبة كبيرة على التمور الأردنية بمختلف أصنافها وبشكل خاص صنف “المجهول” الذي يحظى بانتشار واسع ورواج وقبول كبير في الأسواق القطرية، وأسواق دول الخليج العربي بشكل عام.