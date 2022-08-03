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الأربعاء، 03-08-2022 09:28 ص

قطر تصدر أذونات جديدة بقيمة 600 مليون ريال

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الوكيل الإخباري - أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء ، أذونات خزينة لشهر آب الحالي، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري، تعادل 164.8 مليون دولار.

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وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان على موقعه الرسمي اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.59 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 1.97 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.24 بالمئة.


ويأتي الإصدار وفقا للبيان، في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بالدولة، وزيادة فعاليتها، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.


كما يأتي ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي، وبالتنسيق مع وزارة المالية.


ويتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في السوق القطري.


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