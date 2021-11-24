قطر تصدر 3.9 مليون طن غاز للكويت والإمارات

الوكيل الإخباري-بلغ حجم صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى كل من الكويت والإمارات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، نحو 3.9 مليون طن منها 2.7 مليون طن للكويت، و 1.2 مليون طن للإمارات.

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وقال تقرير لشركة قطر للطاقة اليوم الأربعاء، إن هذه الصادرات تمثل ما نسبته 5.8 بالمئة من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال.



ووقعت قطر للطاقة مؤخرا اتفاقية بيع وشراء جديدة طويلة الأمد مع مؤسسة البترول الكويتية لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى دولة الكويت.



ووفق للاتفاقية التي تصل مدتها إلى 15 عاما، ستبدأ شحنات الغاز الطبيعي المسال بالوصول إلى محطة الاستقبال في مجمع الغازالطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي اعتباراً من العام المقبل، وذلك بما يدعم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء.

بترا