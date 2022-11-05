قطر تعتزم إصدار أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع

الوكيل الإخباري - أعلن مصرف قطر المركزي، عزمه إطلاق أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية.

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وسيطلق على البطاقة الجديدة اسم هميان، ويعني كيس النقود المستخدم من قبل التجار قديماً.



وذكر مصرف قطر المركزي في بيان، اليوم السبت، أن إطلاق البطاقة الجديدة، يأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير خدمات الدفع الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي في البلاد.



وأوضح أن إصدار البطاقة لا يتطلب حدا أدنى من الرصيد، كما أنها تدعم الحركة اللاتلامسية، مشيرا إلى أن تكلفتها ستكون أقل لمعالجة حركات الدفع لكل من مصدري البطاقات والمحصلين والتجار.



وقال مصرف قطر المركزي إن الإصدار سيكون أكثر أمنا، نظرا لتبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة الوطنية، مؤكدا أن البطاقة تدعم جميع أنواع المعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء على شبكة الإنترنت المحلية.



بترا