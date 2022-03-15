قطر تفتتح مشروعا ضخما للغاز بكلفة 11 مليار دولار

الوكيل الإخباري - افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الثلاثاء، مشروع غاز "برزان" العملاق الذي يقع في مدينة راس لفان الصناعية شمال العاصمة الدوحة على بعد 81 كم.

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وجال أمير قطر عقب الافتتاح، على مرافق المشروع الذي تطمح قطر بأن يكون له مساهمة ملموسة في تحقيق النمو المستدام وتلبية الاحتياجات المحلية من إمدادات الغاز، فضلا عن تعزيز صدارة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، حيث سيساهم في زيادة الإمكانية التصديرية لقطر بحوالي 10 ملايين طن سنويا من الغاز.



واستغرق إنجاز المشروع وفقا لموقع "قطر للطاقة" اليوم، أكثر من 11 عاما، حيث وضع حجر الأساس لمرحلته الأولى عام 2011.



وتبلغ تكلفة المشروع بكافة مراحله قرابة 11 مليار دولار، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.



ويعد هذا المشروع الأعلى كلفة في قطر بعد مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الى سوائل الذي تم تدشينه عام 2006 بكلفة 19 مليار دولار.



وقد تم تمويل المشروع بنسبة 70 بالمائة عبر قروض من بنوك محلية وإقليمية وعالمية، فيما يتم تمويل النسبة الباقية من قبل الشركاء في المشروع الذي تمتلك فيه قطر للبترول حصة نسبتها 93 بالمائة، فيما تمتلك اكسون موبيل 7 بالمائة.



بترا