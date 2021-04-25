قطر للبترول تخطط لبيع أولى سنداتها الدولية العامة بالدولار

الوكيل الإخباري- قال مصدران، إن قطر للبترول تخطط لأول بيع عام لها لسندات دولية دولارية، لتصبح أحدث شركة نفط عملاقة في الخليج تطرق أسواق الدين في ظل انخفاض أسعار النفط.



وأوضح المصدران أن الشركة أرسلت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، طلبات للبنوك كي تقدم مقترحات لعملية بيع الدين المزمعة.

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وقال أحدهما، إن من المرجح أن تجمع مليارات الدولارات، مضيفا: ”ستكون صفقة ضخمة“.

ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعقيب، وهي تخطط لتوسع كبير في السنوات المقبلة.



وكانت قطر للبترول قد قالت، الشهر الماضي، إنها ستملك محطة ”قطر للغاز 1″، أولى محطات الغاز المسال في البلاد، ملكية كاملة حين ينتهي عقد مدته 25 عاما مع مستثمرين دوليين، من بينهم ”إكسون موبيل“ و“توتال“ العام المقبل.

المصدر: إرم