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الأحد، 29-01-2023 03:32 م

قطر للطاقة تدخل شريكاً رسمياً في التنقيب عن نفط لبنان

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، دخول "شركة قطر للطاقة" ضمن اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

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وجاء ذلك في حفل أقيم في بيروت حضره وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، ووزير الطاقة اللبناني وليد فياض.


وقال ميقاتي إن "وجود شركة قطر للطاقة حدث مهم واستثنائي في استكشاف وإنتاج الطاقة في المياه البحرية اللبنانية".

 

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية أن بدء عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية في المياه اللبنانية سيكون له أثر إيجابي على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول.

 

وأضاف أنه في حال اكتشاف كميات تجارية، فإنه سيُصار إلى تطوير هذا الاستكشاف بالسرعة المطلوبة وإمداد السوق اللبناني، وخاصة معامل الكهرباء، بالغاز الطبيعي، ما سيخلق نمواً في الاقتصاد المحلي. ( العربي الجديد

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