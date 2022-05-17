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الثلاثاء، 17-05-2022 09:38 ص

قطر: معدل التضخم يقفز بنسبة 4.6 بالمائة الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري- سجل مؤشر أسعار المستهلك القطري (التضخم)، ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 4.6 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليتجاوز 101 نقطة.

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وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان اليوم، إن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار ثماني مجموعات أبرزها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 35.25 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.49 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.75 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.59 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.44 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.40 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.42 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.15 بالمائة.


ويضم مؤشر أسعار المستهلك القطري، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وهو محسوب على سنة أساس 2018 تبعًا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة في قطر 2017 – 2018.

 

بترا

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