قطر: نمو حركة الشحن في ميناء حمد بنسبة 8 بالمئة العام الماضي

الوكيل الاخباري - حقق ميناء حمد وهو الميناء الرئيس في قطر مكاسب قوية، رغم الظروف العالمية الصعبة جراء تداعيات جائحة كورونا، وسجّل الميناء حجمًا قياسيًا جديدًا للحاويات للعام الرابع على التوالي، مُتجاوزًا 1.5 مليون حاوية، وبزيادة قدرها 8 بالمئة.

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وذكرت موانئ قطر وفقاً لتقرير أعمالها السنوي الصادر اليوم الجمعة، أن واردات الحاويات استحوذت على 41 بالمئة من العمليات التشغيليّة لمحطة الحاويات الأولى في ميناء حمد، تليها حاويات الترانزيت بنسبة 30 بالمئة، وصادرات الحاويات، بنسبة 29 بالمئة.



وأوضح التقرير، أن ميناء حمد يتعامل حاليًا مع أكثر من 24 خدمة ملاحية مُباشرة لجميع خطوط الشحن العالمية الرئيسية كل أسبوع، مُشيراً إلى أن هذه الخدمات الرئيسية المُباشرة وفّرت العديد من الطرق التجارية الجديدة، والفُرص لتعزيز نمو التجارة والصناعة في قطر.



--(بترا)