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الخميس، 17-03-2022 12:09 م

قطر والكويت ترفعان سعر الفائدة 25 نقطة أساس

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الوكيل الاخباري- رفعت البنوك المركزية في قطر والكويت أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس وذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بنفس المقدار في وقت سابق أمس.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي في سلطنة عمان أسعار الفائدة أيضا.

وجرت العادة على أن تسير الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، إلا أنها فاجئت الأسواق برفع الفائدة.

وقال البنك المركزي السعودي في وقت متأخر يوم الأربعاء إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة تستهدف صيانة الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي.

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