قطر: ودائع القطاع العام ترتفع بـ6 مليارات دولار الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - سجلت ودائع القطاع العام القطري ارتفاعا بنحو 22.5 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، لتصل إلى مُستوى 329.4 مليار ريال خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعتْ قروضُ هذا القطاع بنحو 900 مليون ريال لتبلغ مُستوى 364.6 مليار ريال.

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وبحسب بياناتِ حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، فقد توزعت ودائع القطاع العام بين 103.9 مليار ريال للحكومة، و178 مليار ريال للمؤسَّسات الحكومية، و47.5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 بالمائة أو أكثر، وتقل عن 100 بالمائة.



وفي المُقابل توزعت جملةُ قروض القطاع العام من البنوك المحلية خلال الشهر الماضي على الحكومة بقيمة 125 مليار ريال، بانخفاض مقداره 200 مليون ريال عن شهر أيار الماضي، والمؤسَّسات الحكومية بقيمة 220.2 مليار ريال وبارتفاع 690 مليون ريال عن شهر أيار، والمؤسسات شبه الحكومية بقيمة 19.4 مليار ريال بارتفاع 500 مليون ريال.

