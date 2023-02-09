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الخميس، 09-02-2023 10:04 ص

قطر: 1.5 مليار دولار تحويلات الأردنيين في 5 أعوام

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال السنوات 5 الماضية، قرابة 1.5 مليار دولار، بحسب ما أفاد عاملون في قطاع الصيرفة وتحويل الأموال القطري.

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وأكد هؤلاء أن قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر، تشهد ارتفاعا متصاعدا منذ عام 2018، موضحين أن إجمالي قيمة الأموال التي تم تحويلها خلال الفترة من 2018 وحتى نهاية العام 2022، بلغت نحو 1.5 مليار دولار.


وأشاروا الى أنه في عام 2018، لم تكن قيمة هذه التحويلات تزيد على 150 مليون دولار ، لكنها ارتفعت إلى 210 ملايين دولار في عام 2019، وواصلت ارتفاعها إلى 300 مليون دولار في نهاية 2020، وفي عام 2021، استمرت بالارتفاع لتبلغ قيمتها 400 مليون دولار، وصولا إلى 440 مليون دولار في نهاية العام الماضي.


وبمقارنة قيمة التحويلات المالية بين عامي 2018 و2022، تكون سجلت ارتفاعا كبيرا نسبته 66 % .


ويتزامن ارتفاع قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر خلال فترة المقارنة مع الارتفاع المتواصل لتعداد العمالة الأردنية في قطر، حيث لم تكن تزيد على 45 ألفا في عام 2018، مقارنة بحوالي 70 ألفا حاليا.


وتمتد مجالات عمل معظم الأردنيين العاملين في قطر، إلى مختلف الأنشطة والقطاعات الحكومية والخاصة، لكنها تتركز أكثر في القطاع المالي والمصرفي وشركات العقار والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة وشركات الخدمات وتقنية المعلومات، إلا أن الغالبية العظمى من أفراد الجالية يعملون في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، فضلا عن المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة.


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