قطر: 1.8 مليار دولار استثمارات غذائية في 7 أعوام

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية الغذائية الجديدة في قطر خلال الأعوام السبعة الماضية، نحو 6.5 مليار ريال (1.8 مليار دولار).

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وذكرت بوابة قطر الصناعية في إحصائيات حديثة على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن ملكية هذه الاستثمارات، توزعت ما بين ملكية قطرية بنحو 6.3 مليار ريال، و 10 ملايين ريال لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي نحو 164 مليون ريال.



وبحسب الإحصائيات، فقد زاد عدد المنشآت الصناعية الغذائية العاملة المنتجة خلال الأعوام السبعة الماضية بنحو 33 مصنعا، حيث كان عددها لا يزيد عن 75 مصنعا في 2016، ليرتفع إلى 108 مصانع غذائية حاليا.



وبلغ عدد العاملين بصناعة المنتجات الغذائية القطرية حوالي 10 آلاف عامل وعاملة مقارنة بنحو 5361 عاملا في 2016 وذلك بمختلف مجالات الإنتاج، فيما بلغ عدد المنتجات الغذائية والمشروبات نحو 177 منتجا بمعايير عالمية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى التنويع الاقتصادي المنشود.



بترا