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الأحد، 03-04-2022 12:32 م

قطر: 27.3 مليار دولار تعاملات شركات الوساطة المالية في 3 أشهر

علم_قطر__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له


الوكيل الاخباري- بلغت قيمة تداولات شركات الوساطة المالية المرخصة، في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 99.6 مليار ريال قطري (27.3 مليار دولار).

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وذكرت أرقام حديثة صادرة عن بورصة قطر اليوم الاحد، أن تعاملات شركات الوساطة المالية سجلت ارتفاعا بنسبة 41.2 بالمئة مقارنة بـ 58.5 مليار ريال (16 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2020.


وأشارت البيانات، إلى أن بورصة قطر شهدت تنفيذ أكثر من 200 ألف صفقة من خلال تداول ما يزيد على 28 مليار سهم، وهناك 8 شركات مرخصة من قبل بورصة قطر تعمل كوسيط مالي ومقدم خدمات مالية.


ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر حاليا 48 شركة يجري تداول أسهمها من خلال 7 قطاعات.


وكانت الشركات المساهمة القطرية المدرجة للتداول في بورصة قطر، قد حققت أرباحا صافية خلال عام 2021، تجاوزت قيمتها 43 مليار ريال (11.8 مليار دولار).

 

بترا

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