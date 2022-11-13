قطر: 37.3 مليار دولار قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي في 3 أشهر

الوكيل الإخباري - قالت وزارة التجارة والصناعة القطرية اليوم، إن قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي، بلغت 136 مليار ريال (37.3 مليار دولار).

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وكشفت الوزارة، في بيانات حديثة، اليوم الأحد، عن مؤشرات قطاع الصناعة للربع الثالث من العام 2022، موضحة أن معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية، بلغ 72 %.



وأوضحت أنها تمكنت من تسجيل نحو 1100 منتج محلي جديد، وتشغيل 17 مصنعا جديدا خلال الربع الثالث من العام الحالي.



وأشارت إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، سجلت مستوى 24 مليار ريال، فيما سجل عدد العاملين في المصانع زيادة بواقع 840 عاملا، وبلغ معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية 1.5 يوم.