قطر: 39.5 مليار دولار فائض الميزان التجاري في 9 أشهر

الوكيل الإخباري- حقّق فائضُ الميزان التجاريُّ القطري نموًا قياسيًا خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بنسبة 110 بالمئة، حيث بلغ 39.5 مليار دولار مقابل 18.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وذكر جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان اليوم السبت، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ 217.8 مليار ريال، مقابل 73.6 مليار ريال قيمة الواردات.



واستحوذت الدولُ الآسيويةُ على المرتبة الأولى بالنّسبة لدول المقصد للصّادرات القطرية خلال الفترة الماضية، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطريّة، حيث شكلت 73.5 بالمئة و41.6 بالمئة على التوالي، في حين استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 10.2 بالمئة و31.1 بالمئة من الصادرات والواردات القطرية ، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9.6 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي.

المصدر: بترا