السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة يتفقد تحضيرات مهرجان الزيتون الوطني 21

إربد: جمعية الرواد للفنون تنظم سمبوزيوم النهر والليمون

نسبة إشغال الأسرة في مستشفى عمّان الميداني 25%

رجل اعمال يتبرع لعلاج الطفلة حبيبة ابو الرب

ضبط وكالة غاز تتلاعب بأوزان وأختام اسطوانات الغاز المنزلي

طبيب اردني يكشف عن فاجعة عائلية بسبب كورونا

الأمن العام : يُحذر من تداول إشاعات على صفحات التواصل

بحث تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وهولندا

مصدر اردني مسؤول يتحدث عن الانفجار على الحدود الأردنية السورية

إجراءات جديدة للتشديد على أخذ المطاعيم والرقابة الميدانية

السبت، 20-11-2021 03:20 م

قطر: 39.5 مليار دولار فائض الميزان التجاري في 9 أشهر

384d06932a669ac9b2908029afd501f8


الوكيل الإخباري- حقّق فائضُ الميزان التجاريُّ القطري نموًا قياسيًا خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بنسبة 110 بالمئة، حيث بلغ 39.5 مليار دولار مقابل 18.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان


وذكر جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان اليوم السبت، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ 217.8 مليار ريال، مقابل 73.6 مليار ريال قيمة الواردات.


واستحوذت الدولُ الآسيويةُ على المرتبة الأولى بالنّسبة لدول المقصد للصّادرات القطرية خلال الفترة الماضية، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطريّة، حيث شكلت 73.5 بالمئة و41.6 بالمئة على التوالي، في حين استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 10.2 بالمئة و31.1 بالمئة من الصادرات والواردات القطرية ، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9.6 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202021153239178308649

أسعار الذهب اليوم السبت 20/ 11/ 2021

يور

تراجع اليورو في السوق الأميركية العالمية

الذهب

تراجع أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية

النفط

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد يتوقع تسارع نمو اقتصاد الأردن العام المقبل

اسهم

أسهم أوروبا تغلق منخفضة بعد موجة ارتفاع قياسي

أخبار متعلقة
102021319504773067769

أسعار الذهب الاثنين 1/ 11/ 2021

قطر

قطر ترفع أسعار الوقود للشهر المقبل

62020279625406254534

أسعار الذهب الأحد 31/ 10/ 2021

44c84f0c-84a1-4ba6-a48b-e849ead699fb

بورصة قطر تكسب 2.3 مليار دولار في أسبوع

10202121102214924509014

أسعار الذهب السبت 23/ 10/ 2021

637630737649780444

ارتفاع أسعار الذهب عالميا