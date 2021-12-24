قطر: 45 مليار دولار فائض الميزان التجاري في 10 أشهر

الوكيل الإخباري- بلغ فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر 165 مليار ريال (45.3 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 118 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

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وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيانات حديثة على موقعه الرسمي اليوم، إن ما ساهم في دعم فائض الميزان التجاري هو تسجيل الصادرات القطرية قفزة بنسبة 61 بالمائة خلال هذا العام، حيث بلغت قيمتها في 10 شهور 247.5 مليار ريال مقارنة بنحو 153.7 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2020، بينما سجلت الواردات نمواً بنسبة 6 بالمائة خلال تلك الفترة لتسجل 82.5 مليار ريال مقارنة بنحو 78 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.



واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال الفترة الماضية بقيمة 4.1 مليار ريال ما نسبته 13.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال ما نسبته 13.2 بالمائة، ثم اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال وبنسبة 12.0 % من إجمالي قيمة الصادرات.



وجاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر خلال أول 10 أشهر من العام الجاري و بقيمة 1.5 مليار ريال ما نسبته 17.4 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال ما نسبته 11 بالمئة، ثم المملكة المتحدة التي سجلت 700 مليون ريال ما نسبته 8.1 بالمائة.



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