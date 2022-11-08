قطر: 60 مليار دولار حجم الاحتياطيات الدولية الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - قفز حجم الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي خلال الشهر الماضي، بنسبة 4 بالمئة، ليبلغ نحو 218 مليار ريال (60 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 209 مليارات ريال (57.4 مليار دولار) خلال الشهر المقابل من العام 2021.

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وأشارت أحدث بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع احتياطيات المصرف الرسمية مع نهاية الشهر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2021 بنحو 7.3 مليار ريال، لتتجاوز 160 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 6 مليارات ريال لتصل إلى مستوى 115.6 مليار ريال خلال الشهر الماضي.



وأوضحت البيانات أن في مقابل ذلك، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية الشهر الماضي بقيمة 510 ملايين ريال، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021، ليبلغ مستوى 5 مليارات ريال.



كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.4 مليار ريال لتصل إلى مستوى 22.5 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي 2022، مقارنة بسعر تشرين الأول من العام الماضي.



وتتكون الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي من أربعة مكونات رئيسية تشمل السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.



بترا