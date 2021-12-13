قطر: 62 مليار دولار تداولات شركات الوساطة المالية منذ مطلع العام

الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي قيمة تداولات شركات الوساطة المالية القطرية المرخصة، قرابة 227 مليار ريال (62.2 مليار دولار) خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، بحسب بورصة قطر.

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واوضحت ادارة البورصة في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه التداولات سجلت ارتفاعا بنسبة 8.3 بالمئة مقارنة بـ 208 مليارات ريال (57.1 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



واضافت ان هناك 7 شركات مرخصة من قبل بورصة قطر تعمل كوسيط مالي، كما يبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر حاليا 48 شركة يجري تداول أسهمها من خلال سبعة قطاعات.



وأشارت إلى أن الشركات المساهمة القطرية المدرجة للتداول في بورصة قطر، قد حققت أرباحا صافية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي قيمتها 33.4 مليار ريال (9.1 مليار دولار) اي ارتفاعا من 24.6 مليار ريال (6.7 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو بلغت 35.8 بالمئة.

بترا