الإثنين 04-04-2022
الوكيل الاخباري

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 10 درجات غداً

النواب ينتخب لجنة الصحة والبيئة - أسماء

الحكومة اللبنانية تعلن الافلاس رسمياً

الرحاحلة للوكيل: استدامة مُستمر ولا خوف على أموال الضمان

مجلس النواب يشرع بانتخاب لجنة جديدة للصحة والبيئة

الافتاء توضح حول حكم من أكل أو شرب ظنّا أنّ الفجر لم يطلع

التربية: الإعلان عن برنامج امتحانات الثانوية العامة للدورة العادية اليوم

صندوق الزكاة: إطلاق سراح 800 غارمة في اول ايام رمضان

القدس: إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في باب العامود

انقطاع الكهرباء خلال المنخفض على طاولة النواب اليوم

الإثنين، 04-04-2022 01:33 م

قطر: 7 مليارات دولار قيمة التوزيعات النقدية للشركات المساهمة

c76202135bd7b7a21ba3fb3fc3c75e80


الوكيل الاخباري- بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت بها مجالس إدارات الشركات المساهمة القطرية المدرجة للتداول في بورصة قطر عن العام الماضي، نحو 25.5 مليار ريال (7 مليارات دولار).

اضافة اعلان


ووفقا لبيانات النتائج المالية للشركات القطرية عن عام 2021 المعلنة اليوم الاثنين، فإن نسبة التوزيعات التي أعلنتها تلك الشركات على مساهميها، تتجاوز 58.9 بالمئة من صافي أرباحها المحققة عن العام الماضي.


وسجلت الشركات القطرية نموا في صافي أرباحها بلغت نسبته 41.1 بالمئة خلال عام 2021، حيث بلغت قيمتها 43.3 مليار ريال مقارنة بنحو 30.7 مليار ريال خلال العام 2020.


وبالنظر الى التوزيعات النقدية وفقا لقطاعات سوق الأسهم، فقد تصدرت أسهم قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة عبر توزيعها 9.84 مليار ريال، تلتها شركات قطاع الصناعة بنحو 9.45 مليار ريال، ثم شركات قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية التي بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 1.4 مليار ريال، كما وزعت شركات قطاع الاتصالات 1.2 مليار ريال كتوزيعات نقدية على المساهمين، ثم شركات قطاع النقل التي بلغ إجمالي توزيعاتها النقدية مليار ريال، ثم جاءت شركات قطاع العقارات والتي بلغ مجموع توزيعاتها 876 مليون ريال، وفي المرتبة الأخيرة، جاءت شركات قطاع التأمين بنحو 543 مليون ريال كتوزيعات نقدية عبر 6 شركات.

 

بترا

إقرأ ايضا
209-2

السعودية تشتري 625 ألف طن قمح من الأميركيتين وأوروبا وأستراليا

cNeIu

الحكومة اللبنانية تعلن الافلاس رسمياً

16517239_101

عقوبات جديدة منتظرة ضد روسيا تشعل أسواق الغاز الأوروبية

624ab88a423604130f7115b6

مصر تسرع وتيرة توريد القمح المحلي بتوجيهات من السيسي

1649062900890

زيادة صادرات صناعة عمان 50% بالربع الأول من العام الحالي

183d6a4502

نصف حائزي العملات المشفرة اشتروها للمرة الأولى في 2021

أخبار متعلقة
علم_قطر__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

قطر: 27.3 مليار دولار تعاملات شركات الوساطة المالية في 3 أشهر

640-2

بورصة قطر: 3.5 مليار دولار مكاسب الأسهم في أسبوع

قطر-1

26.6 مليار دولار مكاسب بورصة قطر خلال الربع الأول من 2022

640-2

بورصة قطر تخسر 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية في أسبوع

640-2

بورصة قطر تحقق مكاسب أسبوعية بقيمة 100 مليون ريال

254573_25_1646743262

6.4 مليار دولار أرباح البنوك القطرية العام الماضي