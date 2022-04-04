قطر: 7 مليارات دولار قيمة التوزيعات النقدية للشركات المساهمة

الوكيل الاخباري- بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت بها مجالس إدارات الشركات المساهمة القطرية المدرجة للتداول في بورصة قطر عن العام الماضي، نحو 25.5 مليار ريال (7 مليارات دولار).

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ووفقا لبيانات النتائج المالية للشركات القطرية عن عام 2021 المعلنة اليوم الاثنين، فإن نسبة التوزيعات التي أعلنتها تلك الشركات على مساهميها، تتجاوز 58.9 بالمئة من صافي أرباحها المحققة عن العام الماضي.



وسجلت الشركات القطرية نموا في صافي أرباحها بلغت نسبته 41.1 بالمئة خلال عام 2021، حيث بلغت قيمتها 43.3 مليار ريال مقارنة بنحو 30.7 مليار ريال خلال العام 2020.



وبالنظر الى التوزيعات النقدية وفقا لقطاعات سوق الأسهم، فقد تصدرت أسهم قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة عبر توزيعها 9.84 مليار ريال، تلتها شركات قطاع الصناعة بنحو 9.45 مليار ريال، ثم شركات قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية التي بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 1.4 مليار ريال، كما وزعت شركات قطاع الاتصالات 1.2 مليار ريال كتوزيعات نقدية على المساهمين، ثم شركات قطاع النقل التي بلغ إجمالي توزيعاتها النقدية مليار ريال، ثم جاءت شركات قطاع العقارات والتي بلغ مجموع توزيعاتها 876 مليون ريال، وفي المرتبة الأخيرة، جاءت شركات قطاع التأمين بنحو 543 مليون ريال كتوزيعات نقدية عبر 6 شركات.

بترا