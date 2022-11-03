الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا

اجراء عملية جراحية نوعية في البشير - صور

وزير الأوقاف يوجه بتوسعة وتحديث مستشفى المقاصد

وظائف شاغرة في دائرة حكومية - تفاصيل

مدعوون لإجراء الفحص الفني في الإفتاء - أسماء

“العلوم الإسلامية” تعلن حاجتها إلى تعيين مهندس طاقة متجددة

الملك سلمان يكرم 80 مواطنا سعوديا

للأردنيين .. انخفاض أسعار الذهب لأدنى حد منذ 3 سنوات محلياً

منها قلاية البندورة والخبيزة .. تصنيف عالمي جديد لأكثر الأكلات الشعبية في الأردن

جودبي: توقيع 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وابرام عقود بقيمة ٧٠ مليون دولار في سوفكس 2022

 
الخميس، 03-11-2022 02:44 م

قطر: 9.7 مليار دولار قيمة صادرات الغاز المسال في أيلول

image (82)


الوكيل الإخباري - سجلت قيمة صادرات قطر من الغاز الطبيعي المُسال ارتفاعًا كبيرا بنسبة 104 بالمئة خلال شهر أيلول الماضي.

اضافة اعلان


وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في أحدث بيانات إحصائية أعلنها اليوم الخميس ، إن حجم صادرات الغاز القطري تجاوزت خلال أيلول الماضي 35.4 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، مقارنة بـ 17.3 مليار ريال (4.75 مليار دولار) خلال الشهر المناظر من العام 2021.


يذكر أنَّ قيمةَ صادرات قطر من الغاز الطبيعي المُسال، كانت بلغت 33.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار) خلال آب الماضي.


وبلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشملُ الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) نحو 47.6 مليار ريال خلال أيلول الماضي، بارتفاع نسبته 70.6 بالمئة مقارنة بشهر أيلول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 1.7 بالمئة مقارنة بشهر آب عام 2022.


بترا

إقرأ ايضا
ذهب1

للأردنيين .. انخفاض أسعار الذهب لأدنى حد منذ 3 سنوات محلياً

_124431199_gettyimages-1239856334

التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 24 عاما

332

وول ستريت تغلق على انخفاض حاد بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي

4201521134842

انكماش اقتصاد روسيا 5% على أساس سنوي في سبتمبر

ذهب2

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

risha-gas-power-station-1

الحكومة تشتري محطة توليد كهرباء الريشة

أخبار متعلقة
-1558649747

قطر: 10.8 مليار دولار أرباح الشركات المساهمة في 9 أشهر

143-190719-qatar-stock-exch-down-3-lost-14-6-billion-dollars_700x400

خسائر أسبوعية طفيفة لبورصة قطر بقيمة 1.3 مليار دولار

8DC3E66B-3414-4B85-9A65-8348CDDF5BD8

3.4 مليار دولار أرباح بنك قطر الوطني في 9 أشهر

image (57)

تراجع أسعار الذهب عالميا

image (57)

تراجع أسعار الذهب عالميا

image (57)

ارتفاع أسعار الذهب عالميا