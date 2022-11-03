قطر: 9.7 مليار دولار قيمة صادرات الغاز المسال في أيلول

الوكيل الإخباري - سجلت قيمة صادرات قطر من الغاز الطبيعي المُسال ارتفاعًا كبيرا بنسبة 104 بالمئة خلال شهر أيلول الماضي.

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وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في أحدث بيانات إحصائية أعلنها اليوم الخميس ، إن حجم صادرات الغاز القطري تجاوزت خلال أيلول الماضي 35.4 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، مقارنة بـ 17.3 مليار ريال (4.75 مليار دولار) خلال الشهر المناظر من العام 2021.



يذكر أنَّ قيمةَ صادرات قطر من الغاز الطبيعي المُسال، كانت بلغت 33.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار) خلال آب الماضي.



وبلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشملُ الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) نحو 47.6 مليار ريال خلال أيلول الماضي، بارتفاع نسبته 70.6 بالمئة مقارنة بشهر أيلول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 1.7 بالمئة مقارنة بشهر آب عام 2022.



بترا