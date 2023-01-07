قطر: 90.6 مليار دولار تعاملات شركات الوساطة المالية في 2022

الوكيل الإخباري - سجلت قيمة تداولات شركات الوساطة المالية المرخصة في قطر ارتفاعا بنسبة 32.5 % خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.

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وذكرت بيانات إحصائية أوردها موقع بورصة قطر، اليوم السبت، أن قيمة هذه التداولات، بلغت 90.6 مليار دولار خلال العام الماضي، بارتفاع 68.4 مليار دولار.



وأشارت البيانات إلى أن عدد الأسهم التي جرى تداولها من قبل شركات الوساطة المالية في 2022، تجاوز 91 مليار سهم، مقابل 94 مليارا خلال عام 2021، في حين بلغ عدد الصفقات المنفذة العام الماضي 8.2 مليون صفقة، بارتفاع من 4.9 مليون صفقة في 2021.



وتوجد سبع شركات وساطة تعمل كوسيط مالي ومقدم خدمات مالية مرخصة في بورصة قطر، من بينها ثلاث شركات تابعة لبنوك تجارية قطرية.