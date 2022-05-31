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الثلاثاء، 31-05-2022 09:30 ص

قفزة جديدة في أسعار النفط عالميا

النفط-يرتفع-بدعم-جهود-الاتحاد-الأوروبي-لحظر-الخام-الروسي-1280x720


الوكيل الاخباري-قفزت أسعار النفط مجددا اليوم الثلاثاء، بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الاثنين إلى اتفاق على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام.

وخلال ساعات التداول الآسيوية اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر يوليو بنسبة 2.81% إلى 118.29 دولار، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.93% إلى 122.80 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود لشهر أغسطس أيضاً، حيث صعد الخام الأميركي بنسبة 2.84% إلى 115.42 دولار، فيما ارتفع خام برنت بنسبة 1.17% إلى 118.98 دولار للبرميل.

وينهي الاتفاق الأوروبي حالة الجمود بعد أن أوقفت المجر المحادثات في البداية، إذ تعد المجر مستخدما رئيسيا للنفط الروسي.

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