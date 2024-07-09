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الثلاثاء، 09-07-2024 08:08 ص

قفزة على أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس وبيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأميركي.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2361.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجع أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين.

 

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2369.70 دولار.


ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام الكونغرس على مدى يومين، وسيبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بمجلس الشيوخ قبل أن يذهب إلى مجلس النواب غدا الأربعاء.


سكاي نيوز عربية



 




 

 


 

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