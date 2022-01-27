قفزة غير متوقعة للاقتصاد الأميركي بـ 6.9% بالربع الرابع 2021

الوكيل الإخباري- حقق الاقتصاد الأميركي نموا بلغ 6.9% في الربع الرابع من 2021.



وجاء هذا النمو أعلى من متوسط التوقعات التي كانت تشير إلى نموا بـ 5.5%.



وفي الربع الثالث من العام الماضي، تباطأ اقتصاد الولايات المتحدة بشكل حاد وسط تصاعد الإصابات بكوفيد 19 لكن النشاط انتعش منذ ذلك الحين وهو ما يضع أكبر اقتصاد في العالم في مسار نحو تسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 1984.



وقالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في قراءتها الثالثة للنمو للأشهر الثلاثة من يوليو إلى نهاية سبتمبر.

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