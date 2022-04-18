قفزة في التجارة بين موسكو والهند

الوكيل الاخباري-زاد حجم التبادل التجاري بين مدينة موسكو والهند في العام 2021 بنسبة 62.7% مقارنة بالعام 2020، وبلغ قرابة 4.5 مليار دولار، بحسب الموقع الإلكتروني لعمدة العاصمة الروسية.



وقال فلاديمير يفيموف، نائب عمدة موسكو للسياسة الاقتصادية والعلاقات العقارية والأراضي، في بيان اليوم، إن روسيا هي إحد الشركاء الرئيسيين للهند، وتعطى الأولوية لتوسيع التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي معها.



وأضاف المسؤول الروسي، أن حجم تجارة العاصمة الروسية مع الهند ارتفع في العام الماضي بنسبة 62.7% وبلغ حوالي 4.5 مليار دولار.



وأشار إلى أن صادرات موسكو إلى الهند بلغت 2.3 مليار دولار العام الماضي، أي نحو ضعف ما كانت عليه في عام 2020، واللافت إلى أن ما يقرب من نصف هذا المبلغ يعود إلى صادرات من منتجات القطاع الصناعي.



وفي العام 2021، ارتفعت صادرات المنتجات من القطاع الصناعي إلى الهند بنسبة 46.1% إلى حوالي 955 مليون دولار، وترتبط هذه الديناميكية بمعدلات نمو عالية لصادرات مختلف المعدات الكهربائية والاتصالات من العاصمة الروسية.

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روسيا اليوم