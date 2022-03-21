الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

راصد يدعو لتعطيل القطاع الخاص في يوم الانتخابات

الغذاء والدواء: بدء العمل بالوصفات الطبية ذات العلامات الأمنية في نيسان

الأمن: القبض على صاحب المقر الإنتخابي الذي يشهد اطلاقاً للعيارات النارية ومطلق النار

ولي العهد في يوم الكرامة: ألف تحيّة لأبطال الجيش العربي

إلغاء تحديد الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح والمطاعم

الحكومة: إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة

الطاقة تقارن بين فاتورة كهرباء حامد وسالم بعد تطبيق التعرفة الجديدة

"الفلك الدولي" يُحدد بداية شهر رمضان في دول العالم الإسلامي

وفيات الإثنين 21-3-2022

التربية: تحويل 1850 مدرسة للتعليم عن بُعد اليوم الإثنين

الإثنين، 21-03-2022 11:38 ص

قفزة في صادرات الصين من المركبات

6238081d4c59b717481f0f30



الوكيل الاخباري - أظهرت البيانات الواردة من الجمعية الصينية لمصنعي المركبات أن صادرات الصين من المركبات قفزت بنسبة 75 بالمائة في الشهرين الأولين من عام 2022.

اضافة اعلان

 

وتم تصدير ما مجموعه 412 ألف مركبة في يناير وفبراير، فيما ازدادت صادرات سيارات الركاب بنسبة 84 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 331 ألف وحدة، بحسب الجمعية.

وفي فبراير وحده، وصل إجمالي صادرات المركبات الصينية إلى 180 ألف وحدة، بانخفاض 21.9 بالمئة عن يناير، وبزيادة 60.8 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ساهمت صادرات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 52 بالمئة من صادرات المركبات بالطاقة التقليدية.

وفي عام 2021، تضاعفت صادرات الصين من المركبات على أساس سنوي، لتصل إلى قرابة 2.02 مليون وحدة، فيما سجلت صادرات مركبات الطاقة الجديدة زيادة قدرها ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، لتصل إلى 310 آلاف وحدة، وفق ما ذكرت بيانات سابقة.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
6237de104c59b70dff4c0e73

الاتحاد الأوروبي يفكر في فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا

62380ceb4236046edb0de9fd

الأناضول: الغاز الطبيعي المسال لن يعوض إمدادات الطاقة القادمة إلى أوروبا من روسيا

623828ea4c59b72049131e1a

المركزي الأوروبي يحذر من ارتفاع التضخم لفترة طويلة بسبب الأحداث في أوكرانيا

62382dbd4236044c851e2b90

انخفاض طفيف للروبل الروسي في مستهل تعاملات الأسبوع

20200625183307665

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1% في اجتماع استثنائي

1 - Copy

أسعار الذهب محليا

أخبار متعلقة
61b0abcf0fc05

تسهيلات لرجال الأعمال الأردنيين بالصين

download (2)

ارتفاع طفيف لأسعار النفط عالميا بعد هبوط حاد منذ بداية الأسبوع

94958-china-ksa-flag-1024

السعودية تجري محادثات مع الصين حول قبول الدفع باليوان بدلاً من الدولار في مبيعات النفط الصينية

download

اليوان الرقمي يهدد هيمنة الدولار على المعاملات الدولية.. خبير يطلق تحذيرا

1000x563_alkgik

نيكاي الياباني يرتفع مع صدور بيانات اقتصادية صينية قوية

2022-637827716489927654-992

الصين تنتج عشرة ملايين طن من الفحم يوميا لتعويض إمدادات الطاقة