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الأربعاء، 30-11-2022 09:40 ص

قلق ألماني غير مسبوق من الانحدار الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن القلق من "الانحدار الاقتصادي" وصل لمرحلة "غير مسبوقة" على الإطلاق لدى المواطن الألماني بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع نسب التضخم وأزمة الطاقة .اضافة اعلان


وذكرت دراسة لمعهد إجراء استطلاعات الرأي العام "ألينسباخ" أن ما يعرف في ألمانيا بـ "جيل الوسط" وهم المواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و59 عاما ينظرون بقلق غير مسبوق إلى الأشهر المقبلة.

وأوضحت أن 51 % من مواطني "جيل الوسط" لديهم مخاوف كبيرة من الأشهر المقبلة، فيما أعرب 27 بالمئة منهم عن "توجسهم" من الأوضاع الاقتصادية الامر الذي وصفته رئيسة المعهد ريناته كوشر بالقول إن هذه الأرقام تعبر عن حالة قلق "غير مسبوقة". ( سكاي نيوز )

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