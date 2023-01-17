قلق في سوق الديزل العالمي بسبب عقوبات مرتقبة على روسيا

الوكيل الإخباري - قالت وكالة بلومبرغ إن جزءا كبيراً من سوق الديزل، وهو العمود الفقري للاقتصاد العالمي، على موعد مع عقوبات صارمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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وأوضحت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفاءهم يعتزمون، ابتداء من 5 فبراير القادم، وضع حد أقصى لأسعار صادرات الوقود الروسية، في أحدث عقوبة ردا على غزو أوكرانيا.



ورغم خضوع شحنات الخام الروسي للعقوبات، تثير العقوبات على الوقود المكرر، وخاصة الديزل، القلق من احتمال ارتفاع الأسعار، بحسب الوكالة التي رجحت أن تؤدي العقوبات إلى إعادة توجيه كبيرة لتدفقات الديزل العالمية بمساعدة مشتري النفط الخام الجدد في روسيا الذين يرسلون الوقود إلى أوروبا.



ويشير تقرير الوكالة إلى دور الهند في إمداد أوروبا بالوقود، إذ أصبحت واحدة من أكبر مشتري النفط الخام الروسي المخفض التكلفة منذ اندلاع الحرب.



ويضيف التقرير أن الزيادة الكبيرة في تدفقات الديزل الهندي من شأنها أن تضمن شراء الخام الروسي وتكريره إلى ديزل في الهند قبل بيعه مرة أخرى إلى أوروبا.

ونقلت الوكالة عن خبراء أن روسيا لن تتمكن من بيع أكثر من ثلث صادراتها من الديزل، وسيتوجب عليها الاحتفاظ بالباقي. ( الحرة )

