قناة السويس: جذبنا 4920 سفينة جديدة وزيادة في الإيرادات بـ 1.1 مليار دولار

الوكيل الاخباري- قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن السياسات التسويقية للهيئة نجحت في جذب 4920 سفينة جديدة خلال 2021، لم تكن تعبر القناة من قبل، وتحقيق زيادة في حجم الإيرادات بـ 1.1 مليار دولار.



­­وأوضح ربيع خلال فعالية بعنوان ”قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة“، أن الهيئة ”قطعت شوطا كبيرا نحو تعزيز استخدامات التكنولوجيا الرقمية ضمن إستراتيجيتها 2023؛ حيث انتهت من تصميم وبناء مركزين متطورين للبيانات، تزامنا مع تنفيذ التحول الرقمي الكامل لمنظومة المراقبة الإلكترونية ومحطات الإرشاد الملاحي الستة عشرة المنتشرة على طول مجرى القناة“.







وأشار إلى ”تدشين منظومة الشبكة الموحدة التي أتاحت إطلاق 5 خدمات إلكترونية موجهة بالكامل للخطوط الملاحية العالمية، بما يتيح حلولا ذكية لجميع عملاء قناة السويس في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي جراء تفشي فيروس كورونا“.

اضافة اعلان

المصدر: إرم