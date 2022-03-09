كل ما تريد معرفته عن تجارة القمح العالمية... أكبر المصدرين والمستوردين وأهم المنتجين

الوكيل الاخباري- سجلت أسعار القمح العالمية في الأيام القليلة الماضية أعلى مستوياتها على الإطلاق، تماما مثل الكثير من السلع الأساسية التي تتعرض للضغوط التضخمية الواسعة بما في ذلك آثار الأزمة الأوكرانية.

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نظرا لحقيقة أن روسيا وأوكرانيا معا تشكلان أقل قليلا من ثلث إمدادات العالم من القمح، اندفعت أسعار العقود الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو، والتي تعد مقياسا دوليا، إلى 13.40 دولار للبوشل، وبلغت الأسعار في بورصة باريس 406 يورو للطن، وكلاهما مستوى قياسي.



وفي الوقت الذي يعمل فيه الغرب على إطالة أمد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يخشى كثيرون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل إمدادات العالم من السلعة الاستراتيجية، خاصة في ظل الهجمة الغربية المكثفة على روسيا باستخدام سلاح العقوبات.

أكبر منتجي القمح عالميا (موسم 20- 21)

1.الصين 134 مليون طن

2.الهند 108 ملايين طن

3.روسيا 85 مليون طن

4.أمريكا 50 مليون طن

5.كندا 35 مليون طن

6.أستراليا 33 مليون طن

7.باكستان 26 مليون طن

8.أوكرانيا 25 مليون طن

9.تركيا 18 مليون طن

10.الأرجنتين 18 مليون طن

11.إيران 15 مليون طن

12.كازاخستان 14 مليون طن

13.بريطانيا 10 ملايين طن

14.مصر 9 ملايين طن

15.البرازيل 6 ملايين طن



أكبر الدول المصدرة للقمح



1.روسيا 7.9 مليار دولار أمريكي (17.6% من إجمالي صادرات القمح العالمية)

2.أمريكا 6.32 مليار دولار (14.1%)

3.كندا 6.3 مليار دولار (14%)

4.فرنسا 4.5 مليار دولار (10.1%)

5.أوكرانيا 3.6 مليار دولار (8%)

6.أستراليا 2.7 مليار دولار (6%)

7.الأرجنتين 2.12 مليار دولار (4.7%)

8.ألمانيا 2.1 مليار دولار (4.7%)

9.كازاخستان 1.1 مليار دولار (2.5%)

10.بولندا 1 مليار دولار (2.3%)

11.رومانيا 948.8 مليون دولار (2.1%)

12.ليتوانيا 910.7 مليون دولار (2%)

13.بلغاريا 699.2 مليون دولار (1.6%)

14.لاتفيا 649.2 مليون دولار (1.4%)

15.المجر 630.6 مليون دولار (1.4%)







سبوتنك