كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم؟

الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 46.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 44.8 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الأحد .

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فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 42 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 38.5 دينارا للشراء منهم

وتشهد أسعار الذهب في الاردن ارتفاعا كبيرا بشكل غير مسبوق في التاريخ وعللت نقابة اصحاب محلات تجارة الذهب ان السبب يعود لأحدات سياسية .

واشارت أن ضبابية تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" حول رفع أسعار الفائدة أو عدم تخفيضها خلال عام 2024 أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وانعكاسه محلياً .





