الإثنين 22-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابتان بحادث سير في العقبة

عمليتان للقسام في مخيم البريج ورفح

الدفاع المدني: التعامل مع 1510 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم ؟

اعتصام أمام التعليم العالي بسبب الغاء منح دراسية في الجزائر والوزارة توضح

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163 منذ 7 أكتوبر

تسليم مساكن مجهزة بالكامل لـ 13 أسرة بجرش ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة

الإمارات.. إدانة 57 متهما بنغاليا في "قضية التجمهر"

إطلاق مشروع "أرضي" لتعزيز مهارات الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي

الإثنين، 22-07-2024 02:27 م

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم ؟

1220231813355277406064


الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات  393 دينارا، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 345 دينارا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب .اضافة اعلان


وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تقدر بحوالي خمسة دنانير، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.


واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 48.5 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 46.6 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
أفضل_أنواع_الأرز

العراق يستأنف زراعة الأرز بعد حظر لعامين بسبب ندرة المياه

1721648001276

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

1709807195541

بعد انسحاب بايدن .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

111

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

3e8d81ac-بورصة-عمان-أرشيفية-780x470

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

720241123810416665805

هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن اليوم !

أخبار متعلقة
1709807195541

بعد انسحاب بايدن .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

720241123810416665805

هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن اليوم !

1-1702966

تعرف على أسعار الذهب عالمياً

Gold-prices-5

وسط توقعات بخفض الفائدة .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

11111111111

قفزة على أسعار الذهب عالمياً

LYNXNPEC920S1_L

تعرف على أسعار الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء