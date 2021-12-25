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السبت، 25-12-2021 02:41 م

كم تبلغ احتياطيات الدول العربية من الذهب خلال 2021؟

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الوكيل الإخباري-شهد العام 2021 تقلبات شديدة في البورصات والأسواق العالمية، بما في ذلك عقود الذهب، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على الأنشطة الاقتصادية.

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يعد الذهب ملاذا أمنا، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي العامين الماضيين شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في ظل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها.


نشر مجلس الذهب العالمي مؤخرا تقريره لشهر ديسمبر 2021، وهو التقرير الختامي للعام 2021، والذي أظهر أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم بلغت 35582.3 طن من المعدن، وشكلت احتياطيات البنوك المركزية للدول العربية من المعدن النفيس نحو 3.85% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.


وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطيات الأصفر الرنان بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر ديسمبر 2021:

 



روسيا اليوم

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