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الأحد، 12-06-2022 11:22 ص

كناكرية: تحسن ملحوظ بالاداء المالي لشركة الاسواق الحرة الاردنية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الاردنية الدكتور عزالدين كناكرية إن الأداء المالي للشركة يظهر تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع العامين السابقين نتيجة التعافي من آثار جائحة كورونا وعودة حركة المسافرين والسياح عبر الحدود.

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وبين الدكتور كناكرية أن البيانات الرسمية الحكومية تظهر أن هناك تزايداً كبيراً في عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال هذا العام، مؤكداً على أهمية القطاع السياحي باعتباره من القطاعات الهامة التي له أثر إيجابي كبير على كافة القطاعات الإقتصادية.


وفيما يتعلق بشركة الأسواق الحرة الاردنية بين أن الشركة تعمل على تطوير وزيادة تنويع خدماتها المقدمة للمسافرين خاصة بعد أن قامت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ومن منطلق حرصها على الحفاظ على الإستثمارات المحلية القائمة وتعزيزها بالموافقة على اتفاقية الحصرية للشركة على الحدود البرية والبحرية لـ 10 سنوات قادمة،.

 

واشار إلى ان هذا من شأنه ان يمكن الشركة من تطوير خططها وبرامجها للسنوات المقبلة، مبينا أن الشركة تعمل دوريا على تطوير خدماتها المقدمة للمسافرين عبر الحدود الاردنية والموانئ البحرية واسواقها الداخلية في كل من البوليفارد والعقبة وتعمل حاليا على زيادة التنوع في المنتجات المقدمة المميزة والماركات العالمية للمسافرين.


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