كوبا تعتزم الاعتراف بالعملة المشفرة‎‎

الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة الكوبية إنها ستعترف وتنظم العملات المشفرة للمدفوعات وسط تزايد سريع لاستخدامات العملات الرقمية في العالم واعتزام بعض الدول سن قوانين لتنظيم السوق.



وقال قرار نُشر في الجريدة الرسمية إن البنك المركزي سيضع قواعد لهذه العملات ويحدد كيفية ترخيص مزودي الخدمات ذات الصلة داخل كوبا.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه دولة السلفادور في أمريكا الوسطى للاعتراف رسميًا باستخدام ”البيتكوين“ أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية كوسيلة لتشجيع التحويلات المالية من مواطنيها الذين يعيشون في الخارج عندما يدخل قانون التشفير الخاص بها حيز التنفيذ في 7 أيلول (سبتمبر) المقابل.

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المصدر: إرم