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الثلاثاء، 25-05-2021 09:16 ص

كودرين يتوقع انخفاض الطلب على النفط بحلول عام 2030

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الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، إنه يتوقع حدوث انخفاض في الطلب العالمي على النفط الخام بحلول عام 2030.

وأضاف كودرين في مقابلة صحفية: "في أواخر العشرينيات وأوائل العقد الثالث من القرن الحالي، سيبدأ الطلب على النفط في العالم في الانخفاض.

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وفي الوقت الراهن، نلاحظ تزايد وتيرة اندفاع الشركات نحو الوصول إلى الحياد الكربوني. وهذا الاتجاه يكتسب زخما، وبحلول الأربعينيات من القرن الجاري، ستنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لدى الكثير من الدول بأكثر من النصف".

ووفقا له، ستنخفض بشكل مطرد حصة عائدات النفط في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفي الميزانية.

وشدد على أن "روسيا، لن تتمكن حينذاك من تكوين وجمع الأموال بنفس السهولة الحالية، وسيتعين علينا التعامل مع هذه الأموال بعناية أكبر".

وقال كودرين: "في هذا الصدد، بالطبع، سنضطر إلى أن نكون أكثر حرصا فيما يتعلق بطرق تمويل البرامج المختلفة. على سبيل المثال، تعطي الدولة الكثير للشركات لتمويل برامج مختلفة، في رأس مال هذه الشركات ويحدث ذلك على نطاق واسع جدا".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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