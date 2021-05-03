كورونا يقوض الطلب المحلي على الغاز في الهند

الوكيل الإخباري- قالت مصادر تجارية ومن قطاع الشحن إن شحنات غاز طبيعي مسال يجري تحويل مسارها بعيدا عن الموانئ في الهند، إذ يقوض تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا هناك الطلب المحلي على الغاز.



وقالت المصادر إنه جرى تحويل مسار ما لا يقل عن أربع شحنات غاز طبيعي مسال عن الهند في الأسبوع الماضي إلى أماكن أخرى في آسيا، بدلا منها.



وأضافت أن الطلب على الغاز تأثر في بعض القطاعات نتيجة إجراءات الإغلاق المفروضة في بعض مناطق الهند.



وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات بكورونا، وهي الآن رابع دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

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المصدر: روسيااليوم