كوريا الجنوبية: التضخم في البلاد يتجاوز الذروة

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن النمو السنوي لأسعار المستهلك لكوريا الجنوبية تباطأ بشكل حاد في تشرين الثاني مقارنة بالشهر الذي سبقه، في إشارة إلى أن التضخم في البلاد قد تجاوز الذروة.

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وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني، مقارنة مع نمو بنسبة 5.7 بالمئة في تشرين الأول، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية .



وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 24 عاما عند 6.3 بالمئة في تموز، وفي أيلول ارتفعت بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي.



وظل الرقم أعلى من 2 بالمئة - هدف التضخم للبنك المركزي على المدى المتوسط - للشهر العشرين على التوالي في تشرين الثاني.



ورفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة 2.75 نقطة مئوية منذ آب من العام الماضي لترويض التضخم. ويبلغ سعر الفائدة حاليا 3.25 بالمئة.

بترا