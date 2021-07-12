كوريا الجنوبية توقع عقدا مدته 20 عاما لاستيراد الغاز المسال من قطر

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها وقعت عقدا مدته 20 عاما لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر للسنوات العشرين التي تبدأ في 2025.

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وبموجب العقد ستشتري شركة "غاز كوريا" مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من "قطر للبترول".



وأوضحت وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية في بيان أن "هذا العقد الطويل الأجل... سيساعد في استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال وسيخفض أيضا بشكل كبير الرسوم".



وأشارت إلى أن "غاز كوريا" تشتري تسعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قطر من خلال عقود طويلة الأجل، وأن أحد تلك العقود من المتوقع أن ينتهي في 2024.

المصدر: روسيا اليوم