الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

الدواء الأميركية تحذر من لقاح جونسون آند جونسون

فرنسا تلزم الأطقم الطبية بالتطعيم

واشنطن ستتبرع بنصف مليار جرعة لقاح لعدة دول

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل طوقان

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

شركات أردنية جديدة تنضم لمركز قطر للمال

البيئة تبحث مع العالمي للنمو الأخضر خطته للأعوام المقبلة

ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الناصرية بالعراق لـ36

تونس: تراجع ملحوظ بوفيات كورونا

جرش: انطلاق الحملة الوطنية للمحافظة على الثروة الحرجية

الإثنين، 12-07-2021 08:19 م

كوريا الجنوبية توقع عقدا مدته 20 عاما لاستيراد الغاز المسال من قطر

غاز


الوكيل الإخباري- قالت وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها وقعت عقدا مدته 20 عاما لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر للسنوات العشرين التي تبدأ في 2025.

اضافة اعلان


وبموجب العقد ستشتري شركة "غاز كوريا" مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من "قطر للبترول".


وأوضحت وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية في بيان أن "هذا العقد الطويل الأجل... سيساعد في استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال وسيخفض أيضا بشكل كبير الرسوم".


وأشارت إلى أن "غاز كوريا" تشتري تسعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قطر من خلال عقود طويلة الأجل، وأن أحد تلك العقود من المتوقع أن ينتهي في 2024.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
خزانة

وزارة الخزانة الأمريكية تجيز صادرات غاز البترول المسال إلى فنزويلا

720201592743948712830

تراجع أسعار الذهب عالمياً

المحروقات

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

Central_Bank_of_the_United_Arab_Emirates

البنك المركزي الإماراتي يعتزم إصدار عملة رقمية في إطار استراتيجية 2023-2026

ذهب

أسعار الذهب الاثنين 12/7/2021

w

موجودات البنوك من العملات الأجنبية تنخفض 450 مليون دينار

أخبار متعلقة
A_c31baimage_story

الكويت: إلغاء مشروع محطتي الغاز الجوراسي 6 و7

143-111115-new-rise-fuel-prices-lebanon-shock-end-week_700x400

لبنان: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

320213013219667321083

تدني الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية بالأردن

604f1444e3cda

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من 2 إلى 4 % نهاية الشهر الحالي

333383_15_1624624150

قطر: نمو حركة الشحن في ميناء حمد بنسبة 8 بالمئة العام الماضي

147-093454-nuclear-renewable-energy-electricity-france_700x400

فرنسا: توقعات بانخفاض إنتاج الطاقة