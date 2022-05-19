كيف أصبح الروبل الروسي العملة الأفضل أداء هذا العام؟

الوكيل الاخباري- سجل الروبل أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل اليورو، كما ارتفع أمام الدولار ليصبح العملة الأفضل أداء هذا العام.



وأنهى الروبل جلسة التداول مرتفعا 0.24 في المئة أمام الدولار إلى 63.445، غير بعيد عن مستوى 62.625 الذي وصل إليه يوم الجمعة الماضي، وهو الأعلى منذ أوائل فبراير/ شباط 2020.



وصعد الروبل 0.53 في المئة أمام اليورو إلى 66.70 عائدا باتجاه أقوى مستوى له منذ منتصف 2017 البالغ 64.9425 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان

ولكن كيف أصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من فرض عقوبات على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا بسبب الحرب على أوكرانيا.



ويعود ارتفاع الروبل أمام الدولار واليورو بسبب ازياد الطلب على العملة الروسية من قبل شركات الطاقة الأوروبية لشراء الغاز، وذلك لتلبية مطلب روسيا.



وطالبت موسكو العملاء من ”دول غير صديقة“ بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز بالروبل، وهي طريقة للالتفاف على العقوبات المالية الغربية ضد مصرفها المركزي.

إرم