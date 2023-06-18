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الأحد، 18-06-2023 04:34 م

كيف تحمي نفسك من الاحتيال عند استخدام العملات المشفرة؟

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الوكيل الإخباري - جذب النمو السريع في سوق العملات الرقمية الكثير من المستثمرين، ومن بينهم العرب.

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فالارتفاع الصاروخي في سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي الذي شهدته السنوات الثلاث الماضية، رغم أنه عاد وانخفض نسبياً، هو مؤشر واضح على قدرة العملات المشفرة على تحقيق أرباح مغرية. وإلى جانب المستثمرين الذين يعملون بطريقة قانونية وشرعية، جذب هذا السوق أيضاً الكثير من الانتهازيين والمحتالين الذين يحاولون استغلال رواج هذه العملات وممارسة طرق مختلفة لتحقيق أرباح مالية بطرق غير قانونية.

للمحافظة على مكاسبك المالية وبياناتك الشخصية، من المهم جداً أن تطلع على المعلومات الأساسية والاستراتيجيات المختلفة في هذا المجال، حتى يكون لديك الحصانة ضد عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، ولتتابع الخوض في استثمار واستخدام العملات الرقمية بكل ثقة وأمان.

 


اقرأ واطّلع وثقّف نفسك
الخطوة الأولى والأهم لتحمي نفسك من عمليات الاحتيال عند استخدام العملات الرقمية هي أن تحصل على المعرفة والثقافة الكافيتين عن الطرق الرائجة في تطبيق هذه العمليات، وما هي المؤشرات التي يجب أن تتنبّه لها بشكل استباقي حتى لا تقع في المحظور. تابع دائماً أحدث الأخبار والتطورات المتعلقة بالعملات المشفرة المأخوذة من مصادر موثوقة وذات سمعة جيدة، واشترك في منتديات عبر الإنترنت تضم أشخاصاً خبراء في هذا السوق لتتشارك معهم الرؤى وتستفيد من خبراتهم. إن فهم التكنولوجيات، حركة السوق والمشهد التنظيمي للعملات الرقمية من شأنه أن يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة، وعلى كشف وملاحظة التفاصيل المشبوهة التي قد تخفي وراءها عملية احتيال.
ابحث وتحقّق بشكل دائم
قبل المشاركة في أي مشروع أو استثمار متعلق بالعملات الرقمية، يجب إجراء بحث شامل واتخاذ الخطوات المناسبة للتحقق والتأكد من شرعية وقانونية المنصّة التي تعتمدها والنشاطات التي تقوم بها. ابحث عن منصات ومشاريع ذات سمعة جيدة وسجلّ معروف. تحقق أيضاً من وجود هذه المنصات والمشاريع على المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. تنبّه من الوعود التي تشير إلى أرباح مضمونة وادعاءات مبالغ فيها، حيث إنها غالباً ما تكون علامات تشير إلى احتمال وجود عمليات احتيال.
قم بحماية أصولك الرقمية
إن حماية الأصول الرقمية التي تملكها هو أمر بالغ الأهمية في عالم العملات الرقمية. لهذه الغاية عليك أن تستخدم محفظة رقمية ذات سمعة جيدة ومعروفة لتخزّن فيها مجموعتك من العملات الرقمية، ولتقوم بعمليات التحويل والتبديل بكل ثقة. استخدم المصادقة الثنائية (2 factor authentication) في حساباتك، وتجنّب استخدام شبكات الواي فاي العامة عندما تريد الدخول إلى حسابك في محفظة العملات الرقمية. قم بتحديث أجهزتك وبرامج التشغيل الخاصة بك، واستخدم كلمة مرور فريدة وقوية لكل من حساباتك المختلفة. كذلك عليك أن تتنبّه قبل الضغط على أي رابط خاص بأي موقع إلكتروني، والتأكد من أنه يأتي من مصدر موثوق ومعروف.
تنبّه عند التعامل مع العروض الأولية للعملات (ICOs)
العروض الأولية للعملات الرقمية (ICOs) هي طريقة رائجة لتمويل المشاريع المتعلقة بإنشاء عملات رقمية جديدة، حيث يمنح المستثمرون جزءاً من عملاتهم المشفرة التي يمتلكونها بناءً لمخطّط واضح من القيّمين على المشروع، مقابل الحصول على قدر معين من العملة الجديدة، على أمل أن ترتفع قيمة هذه العملة وتحقق الربح. يجب الحذر عند المشاركة في هكذا مشاريع، والتأكد من سمعة الجهة صاحبة المشروع وسجلّها، وينبغي قراءة خطة المشروع ودراسته، والاطلاع على آراء جهات خبيرة محايدة بشكل دقيق لتجنّب الوقوع في الخداع.
انتبه من محاولات الصيد الاحتيالي (Phishing)
الصيد الاحتيالي هو طريقة يستخدمها المحتالون لسرقة معلومات حساسة، مثل اسم المستخدم، كلمة المرور وغيرها، عن طريق رسائل أو روابط تطلب منك إدخال بياناتك الشخصية. يجب أن تكون منتبهاً من رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الرسائل التي تصلك من جهة لا تعرفها، كذلك لا تقم بالضغط على أي روابط لا تعرفها أو تعرف مصدرها، خاصة إذا تضمّنت هذه الرسائل أو الروابط طلب إدخال معلومات شخصية عنك، فقد يكون هدفها الوصول إلى حساباتك من العملات الرقمية. تذكر أن المنصات والخدمات المعروفة والنزيهة لن تسألك بأي حال من الأحوال عن أرقامك السرية أو كلمة المرور الخاصة بك. وإذا شككت في أمر ما، لا تتردّد في التواصل مع المنصات التي تتعامل معها عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي أو خدمة دعم العملاء الخاصة بها لتتأكد من مصداقية الجهة المرسِلة.

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