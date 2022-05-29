كيف سيستفيد الأردن من مبادرة الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات؟

الوكيل الإخباري - رصد - بعد أن وقع الأردن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية مع مصر والإمارات تبين الأرقام أن القدرة المجمعة للدول الثلاث تبلغ 765 مليار دولار، وهو ما يشكل 25% من الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

اضافة اعلان



وتوضح الأرقام، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" أن حجم الصادرات السنوية للمبادرة يصل الى 419 مليار دولار، فيما يصل حجم الواردات 380 مليار دولار .



وتركز المبادرة على 5 مجالات صناعية وهي : (الزراعة والاغذية والاسمدة، الادوية، المنسوجات، المعادن، البتروكيماويات)



وستكون نتائج المبادرة على الأردن في قطاع الإنتاج الصناعي بقيمة 25 مليار دولار سنويا، وسوف يصل حجم الصادرات الصناعية إلى 8 مليار دولار، وهو ما يشكل 93% من إجمالي الصادرات الوطنية.



كما سوف يساهم المشروع برفد الاقتصاد الاماراتي بـ 150 مليار درهم، و بمعدل صادرات صناعية يصل إلى 116 مليار درهم.



وفي مصر سوف تتشكل 120 منطقة صناعية، ويرفد الإنتاج الصناعي المصري بـ 982 ميار جنيه ويصل حجم الاستثمارات الصناعية إلى 47.8 مليار جنية.



وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن مبادرة الشراكة تؤسس لتعاون غير مسبوق لتحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة الصناعية منها وتعد ترجمة واقعية للرؤى والمساعي المشتركة لقيادة البلدان الثلاث لجهة بناء شراكات اقتصادية فاعلة و تشكل داعما لتعاون اقتصادي عربي أشمل خلال الفترة المقبلة.