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الأربعاء، 26-01-2022 02:57 م

كيف كان أداء الاقتصاد الروسي في 2021؟

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الوكيل الاخباري- صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع رؤساء الشركات الإيطالية الرائدة العاملة بروسيا، اليوم الأربعاء، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2021 يقدر بنحو 4.5%.

وأشار الرئيس الروسي، خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو، إلى أن معدل البطالة في روسيا يظل في مستوى متدن عند 4.3%.

وأكد بوتين أن روسيا مهتمة بتوفير بيئة مناسبة للعمل لرجال الأعمال الأجانب، بما في ذلك من إيطاليا، وقال: "روسيا مهتمة بجعل رجال الأعمال الأجانب، بمن فيهم رجال الأعمال الإيطاليون، يشعرون بالراحة قدر الإمكان أثناء نشاطهم في روسيا".

ولفت إلى أن السلطات الروسية تعتزم مواصلة إعطاء الأولوية لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد في المستقبل.

كذلك أشار بوتين إلى أن روسيا راضية عن مستوى التعاون مع رجال الأعمال الإيطاليين في قطاع الطاقة، لافتا إلى مشروع الطاقة "يامال للغاز الطبيعي المسال" و"أركتيكا للغاز الطبيعي المسال 2".

وأضاف الرئيس الروسي أن "الشركات الإيطالية المصنعة لمعدات عالية التقنية تشارك بنشاط أيضا في مشروع "فوستوك أويل"، الذي تنفذه شركة "روس نفط" في شمال روسيا، في إقليم كراسنويارسك".

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في العام 2022 من 2.9% إلى 2.8%، أما بالنسبة للعام 2023 فعلى العكس فقد رفع الصندوق توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي من 2% إلى 2.1%.

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي ككل للعام الحالي (2022)، خفض الصندق توقعات النمو من 4.9% إلى 4.4%، وبالنسبة للعام المقبل (2023) فقد رفعه من 3.6% إلى 3.8%.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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