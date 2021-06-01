كيف يتحايل المستثمرون على حظر الصين للعملات المشفرة

الوكيل الإخباري- لا يولي المستثمرون الصينيون اهتمامًا كبيرًا لأكبر حملة حكومية على تداول العملات المشفرة منذ 2017، ما يؤكد التحدي الذي تواجهه بكين في الوقت الذي تحاول فيه كبح جماح طفرة المضاربة في الأصول الرقمية.



ولا يزال المستثمرون الصينيون نشيطين في سوق العملات المشفرة، ضاربين عرض الحائط بالرقابة التنظيمية من خلال المراهنات السرية خارج البورصة المعروفة اختصارا بـ (OTC).



وحسب تقرير ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية، فقد تزايد نشاط مستثمري العملات المشفرة خارج البورصة منذ أن كرر الحزب الشيوعي حظره الذي طال أمده على خدمات التشفير في الـ18 من مايو الجاري.

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المصدر: إرم