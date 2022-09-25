كيف يتم تحديد أسعار الذهب في الأردن؟

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

قال المسؤول المباشر عن التسعيرة اليومية في النقابة العامة للصاغة اكرم شهاب، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية، متعلقة بأسعار الأونصة عالميا.

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وأكد أكرم شهاب لـ "الوكيل الإخباري" إن تسعيرة الذهب محليا تكون وفق معادلة سعرية وفرق العمولة وكلف الاستيراد.



وأوضح أن مستورد المعدن النفيس يدفع بدل رسوم جمركية 1.75 دينارا عن كل غرام من الأونصة بدل رسوم شحن ودمغة ومربح التجار، علما أن وزن الأونصة 31.10 غرام.

وأشار أن مستوردي الذهب الخام وتجار الجملة يقومون بزيادة 35 دولارا عن التسعيرة العالمية على تسليم الذهب الخام " الكيلوات" بدل كلف الاستيراد والشحن وكلفة الدمغة.



وأضاف أن بعض الدول مثل تركيا والإمارات تقوم بزيادة 16 دولارا فقط عن التسعيرة العالمية ما يعني أن الأردن ضعف الدول المجاورة.



ورصد موقع "الوكيل الإخباري" آراء الأردنيين بشأن أسعار الذهب محليا معبرين عن استيائهم من بقاء أسعار الذهب مرتفعه رغم انخفاضها بشكل كبير عالميا.