كيف يتم تسعير الذهب محليا؟.. علان يوضح

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن متغيرات السوق العالمي هي التي تحدد سعر الذهب محليا



وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" إن تسعيرة الذهب محليا تكون وفق معادلة سعرية وفرق العمولة وكلف الاستيراد.



وأضاف أن سعر الذهب المستورد والذهب المحلي يحدد حسب الأجور والمصنعية والتي يقوم بوضعها أصحاب محال الذهب .



وكان قد عبر أردنيون عن استيائهم من بقاء أسعار الذهب محليا مرتفعه رغم انخفاضها بشكل كبير عالميا.



واستقرت أسعار الذهب في السوق المحلي عند 35.10 دينارا لليوم الرابع على التوالي، بالرغم من انخفاض سعر الأونصة لتصل إلى 1708 دولارا.

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