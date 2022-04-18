كيف ينفق مليارديرات التشفير ثرواتهم الرقمية؟

الوكيل الإخباري -رغم استمرار نمو العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم من حيث الشعبية والقيمة، إلا أنه لم يكن من السهل أبداً إنفاق الأموال الرقمية على الرفاهية في العالم الحقيقي، ولكن مع تزايد عدد مليارديرات التشفير يمكن الآن شراء كل شيء من اليخوت الضخمة إلى السيارات الرياضية والأعمال الفنية وحتى السبائك الذهبية من قبل الأشخاص الحريصين على استبدال ثروتهم الرقمية بأصول مادية.



وفي ما يلي بعض أكثر الطرق الحصرية والفاخرة لاستثمار ثروة من العملات المشفرة.



اليخوت الضخمة

أعلنت شركة سمسرة اليخوت السويسرية Ocean Independence هذا العام، أنها ستبدأ في قبول العملات المشفرة من المشترين الذين يتطلعون إلى شراء بعض أكثر السفن تميزاً في العالم.

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